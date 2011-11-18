Майдан Незалежності найближчим часом частково перекриють

Київ. 18 листопада. УНІАН. Влада Києва попереджає про намір найближчим часом частково перекрити Майдан Незалежності у зв’язку з проведенням робіт по монтажу головної ялинки країни.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації.

Як повідомлялося раніше, вперше новорічна ялинка буде виготовлена зі штучного матеріалу. За інформацією фахівців, зважаючи на це, необхідно більше часу для її монтажу, прикрашання та проведення необхідних випробувань. Також потрібно заздалегідь підготувати територію, на якій розмістять новорічне дерево: встановити огорожі, автокрани та вишки. Враховуючи погодні умови, термін встановлення головної новорічної прикраси міста становить 21 день.

Для безпеки пішоходів на час виконання зазначених робіт центральну площу Києва буде частково перекрито.

Міська влада звертається до киян та гостей столиці з проханням з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних із встановленням Головної новорічної ялинки.

За даними КМДА, штучне дерево буде сягати 40 метрів у висоту та матиме вагу 44 тонни. Для монтажу ялинки використовуватимуть металевий каркас, на якому фіксуватимуть штучні елементи новорічного дерева.

До монтажу буде залучено 4 вишки та 2 автокрани. Усього передбачено використати 550 кг освітлення – різноманітних гірлянд та прикрас.