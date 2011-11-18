Обмежено рух автотранспорту на мосту Патона
17:27, 18 листопада 2011Київ
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Ремонтні роботи
Київ. 18 листопада. УНІАН. З 15.00 сьогоднішнього дня до 6.00 20 листопада частково обмежено рух автотранспорту на проїжджій частині мосту Патона у напрямку правого берега.
Як повідомляють у комунальній корпорації «Київавтодор», обмеження пов’язано з проведенням ремонтних робіт.
Також буде частково обмежено рух автотранспорту з 10.00 до 16.00 20 листопада на бульв. Т.Шевченка на ділянці від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик.
Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв враховувати цю інформацію при виборі руху, зважаючи на тимчасові незручності проїзду.
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