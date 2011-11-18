Конкурс по сміттєсортувальному комплексу перенесено

Київ. 18 листопада. УНІАН. Голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, голова депутатської фракції «Республіка Київ», голова Партії Зелених України Денис МОСКАЛЬ заявляє, що проведення конкурсу із залучення інвестора до будівництва сміттєсортувального комплексу на вул. Колекторній, 44, перенесено на один місяць у зв’язку з тим, що не всі претенденти встигли підготувати конкурсні пропозиції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції «Республіка Київ» у Київраді.

За словами Д.МОСКАЛЯ, відповідне рішення було прийнято постійно діючою конкурсною комісією із залучення інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва.

Д.МОСКАЛЬ зазначив, що сміттєсортувальний комплекс, який планується побудувати, повинен повністю вирішувати проблему переробки відходів з Лівого берега столиці. За його даними, загальна кількість утворюваних в цій частині міста відходів становить близько 350 тис. тонн на рік. Відповідно, потужність сміттєсортувального комплексу має бути не меншою.

Водночас депутат зауважив, що наразі передбачається будівництво сміттєсортувального комплексу потужністю 200-240 тис. тонн на рік, що майже удвічі менше від потреби.

«До того ж, на цьому об’єкті передбачається ручне сортування відходів. Вибачте, але це навіть не вчорашній, а позавчорашній день. Якщо ми дбаємо про довкілля, то варто будувати сміттєсортувальний комплекс за усіма новітніми технологіями, а не абищо», - підкреслив Д.МОСКАЛЬ.

Він також висловив переконання, що пропозиції інвесторів щодо будівництва сміттєсортувального комплексу на вул. Колекторній, 44, необхідно розглядати і на засіданні постійної комісії Київради з питань екологічної політики.

«Враховуючи важливу екологічну складову цього проекту, я наполягаю на необхідності розгляду конкурсних пропозицій на засіданні екологічної комісії», - резюмував голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня було видано розпорядження КМДА № 1256 “Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва сміттєпереробного комплексу на вул. Колекторній, 44” на Дарниці.

20 жовтня конкурсна комісія із залучення інвесторів до будівництва вказаного комплексу затвердила умови конкурсу.

За інформацією голови фракції «Республіка Київ» у Київраді Дениса МОСКАЛЯ, частина комплексу, орієнтована на сортування побутових відходів, має запрацювати вже через рік, а повністю закінчити будівництво планується у 2015 році.

1 листопада у муніципальній газеті “Хрещатик” було оприлюднено оголошення про початок конкурсу з відбору інвестора будівництва сміттєсортувального комплексу за адресою: вул. Колекторна, 44.

Згідно з повідомленням, конкурсні пропозиції приймаються протягом двох тижнів з дня оголошення конкурсу.

Загальна площа об’єкта інвестування – 5 тис. 936 кв. м. Площа земельної ділянки – 2 га. Орієнтована вартість будівництва – 21 904,585 тис. грн. без урахування ПДВ. Потужність об’єкта – 240 тис. тонн на рік.