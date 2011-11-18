Київ та Кіото відзначили річницю побратимства

Київ. 18 листопада. УНІАН. Офіційна делегація Києва взяла участь в урочистому прийомі, що відбувся у Міжнародному громадському будинку міста Кіото у рамках святкування 40-річчя побратимських відносин Києва та Кіото.

Як повідомляє прес-служба КМДА, голова міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ привітав присутніх, наголосивши на активізації співпраці української столиці та Кіото.

«Побратимські стосунки між нашими містами виходять на новий, можна сказати, практичний та прикладний рівень як у галузі економічної співпраці, так і в рамках міжкультурного спілкування. Так, уперше за останні десять років мистецькі колективи Києва представили свою програму в Кіото», – сказав О.ПОПОВ.

Голова КМДА подякував меру Кіото за теплий прийом та цікаву, насичену програму перебування.

«Програма нашого візиту була дуже насичена та інформативна. Переконаний, що контакти із представниками японських компаній, організацій та підприємств трансформуються у конструктивну співпрацю у майбутньому», – підкреслив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, візит делегації Києва до Японії розпочався 14 листопада.