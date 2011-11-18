Невідомий «замінував» Печерську райдержадміністрацію
16:16, 18 листопада 2011Київ
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В РДА працює слідча група
Київ. 18 листопада. УНІАН. У Києві невідомий чоловік по спецлінії 102 повідомив про замінування будівлі Печерської райдержадміністрації.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про замінування надійшла о 14.00.
У даний час в РДА працюють слідчо-оперативні та вибухотехнічні групи. Евакуація персоналу не проводилась.
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