Невідомий «замінував» Печерську райдержадміністрацію

Київ. 18 листопада. УНІАН. У Києві невідомий чоловік по спецлінії 102 повідомив про замінування будівлі Печерської райдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про замінування надійшла о 14.00.

У даний час в РДА працюють слідчо-оперативні та вибухотехнічні групи. Евакуація персоналу не проводилась.