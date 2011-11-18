Освітня науково-практична конференція

21 листопада о 10.00 у приміщенні Київського міського будинку учителя розпочнеться науково-практична конференція: «Виховна діяльність педагога як фактор гуманізації простору дитинства». У роботі конференції братимуть участь, зокрема, начальник Головного управління освіти і науки КМДА Віра Горюнова, директор інституту післядипломної педагогічної освіти КУ імені Бориса Грінченка Михайло Войцехівський та директори позашкільних навчальних закладів, заступники директорів з виховної роботи, голови методичних об’єднань класних керівників, практичні психологи, соціальні педагоги.

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