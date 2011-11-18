Як у Києві святкуватимуть Новий рік

Київ. 18 листопада. УНІАН. У Києві затверджено програму загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів.

Відповідне рішення КМДА оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади.

Згідно з документом, Свято засвічення Головної новорічної ялинки та Новорічних ялинок в районах відбудеться 17 грудня.

Затвердженою програмою передбачено, що новорічні святкові заходи розпочнуться в столиці 15 грудня показом у Київському національному академічному театрі оперети вистави для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей “Пригоди бременських музикантів” з врученням солодких подарунків. Свято Святого Миколая для дітей-сиріт, вихованців шкіл-інтернатів і дитячих будинків 16 грудня організують в Київському палаці дітей та юнацтва. Починаючи з 19 грудня, також дитячі святкування буде проведено в інших закладах, у тому числі Колонній залі КМДА.

Традиційний парад Дідів Морозів-волонтерів пройде в столиці 24 грудня з 15.00 до 16.00 (від кінотеатру “Орбіта” до будівлі КМДА).Свято зустрічі Нового 2012 року “Ніч на Майдані” розпочнеться о 21.00 31 грудня і триватиме до 6.00 1 січня.

7 січня на Майдані Незалежності відсвяткують також Різдво Христове.

19 січня свято Водохреща проведуть на Оболонській набережній біля Свято-Покровського собору УПЦ та традиційно в Гідропарку.

В плані робіт передбачено, що головна ялинка країни буде змонтована до 15 грудня, а демонтована до 23 січня. Святкове оформлення центру столиці передбачено здійснити до 10 грудня.

В КМДА відзначають, що цього року на киян чекають особливі сюрпризи, які сьогодні тримають у таємниці. Зокрема, це стосується і новорічної ялинки на головній площі країни.

«Оскільки Новий 2012 рік буде особливим і дуже важливим для Києва, то й Новорічна ніч-2012 має стати особливою для киян та гостей столиці. Саме тому ми приготували багато неочікуваних приємних сюрпризів», – зазначив голова КМДА Олександр ПОПОВ.