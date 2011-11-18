Профтехосвіту цього року пішли здобувати на 25% менше дітей

Київ. 18 листопада. УНІАН. В Києві цьогорічний набір учнів до закладів профтехосвіти склав 75% від набору минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник начальника Головного управління освіти і науки КМДА, начальник відділу профтехосвіти Микола КУЧИНСЬКИЙ на спільній колегії ГУ освіти і науки та Міжгалузевої ради професійно-технічної освіти Києва на тему: «Результати працевлаштування випускників 2011 навчального року та прийом учнів до закладів професійно-технічної освіти у 2011 році».

"Цей вступний рік вважаю випробуванням для профтехосвіти. Якщо в Києві в 2010 р. було понад 18 тис. випускників 11-х класів, то цього року – 7 тис. 400. Тобто на 41% менше.

Прийнято на навчання в цьому році професійно-технічними закладами 7 тис. 435 учнів, що становить 75% від набору 2010 р. (понад 10 тис. учнів)”, - зазначив М.КУЧИНСЬКИЙ.

Він поінформував, що у 2010/2011 р. в закладах профтехосвіти столиці навчалось понад 19 тис. учнів за 160 робітничими професіями. В поточному навчальному році в закладах профтехосвіти навчається 18 тис. 368 осіб.

“Звичайно доведений Міністерством освіти і науки, молоді і спорту план державного замовлення в повному обсязі виконати не вдалося. Занадто високу планку поставили для себе професійно-технічні навчальні заклади. Планували прийняття на навчання понад 9 тис. учнів, що практично дорівнювало прийому в 2010 р.”, - відзначив представник ГУОН.

М.КУЧИНСЬКИЙ також повідомив щодо тенденцій попиту на спеціальності серед молоді. Так, в сфері промисловості спостерігається певна стабільність попиту молоді на відповідні професії. Водночас, в останній рік спостерігається підвищення інтересу на здобуття освіти в транспортній галузі, в сфері торгівлі та громадського харчування, а також в сфері виробничо-побутового обслуговування та житлово-комунального господарства. Помітне падіння попиту є на будівельні професії.

Між іншим М.КУЧИНСЬКИЙ повідомив, посилаючись на дані Київського міського центру зайнятості за 3 квартал поточного року, найбільш потрібні сьогодні на столичному ринку праці такі професії (в порядку зростання): електромонтер, слюсар-сантехнік, кухар, муляр і продавець-консультант – це від 200 до 600 вакансій.