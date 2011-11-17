Зростає попит на випускників ПТУ

Київ. 17 листопада. УНІАН. Заступник начальника Головного управління освіти і науки КМДА, начальник відділу профтехосвіти Микола КУЧИНСЬКИЙ заявив про позитивну динаміку працевлаштування столичних випускників професійно-технічних навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КУЧИНСЬКИЙ сказав на спільній колегії ГУ освіти і науки (КМДА) та Міжгалузевої ради професійно-технічної освіти Києва на тему: «Результати працевлаштування випускників 2011 навчального року та прийом учнів до закладів професійно-технічної освіти у 2011 році».

“Останні роки спостерігається позитивна динаміка працевлаштування випускників. Зокрема в 2010 р. випуск молодих кваліфікованих робітників склав 8 тис. 612 осіб. Кількість працевлаштованих за отриманою професією - 82,3% або 7 тис. 89 осіб. У цьому році із 8 тис. 573 випускників працевлаштовано за обраною професією, яку вони здобували в закладах профтехосвіти - 7 тис. 410 осіб, або 86,1%”, - розповів М.КУЧИНСЬКИЙ.

При цьому, за його даними, продовжили навчання у вищих навчальних закладах 1 тис. 70 осіб, ще 24 особи були призвані на службу до Збройних Сил. “Разом це становить 98,9% від випуску. Не працевлаштовано 93 особи за станом здоров’я, а також люди, які опинились під слідством, або засуджені за скоєння злочинів”, - зазначив заступник начальника ГУОН.

Він повідомив, що управління щороку в грудні-січні проводить моніторингове дослідження результатів працевлаштування випускників закладів профтехосвіти та їх закріплення на першому робочому місці. Дослідження проводиться шляхом анкетування випускників і роботодавців. Результати досліджень, як запевнив М.КУЧИНСЬКИЙ, свідчать про належний рівень професійної підготовки випускників. Зокрема, в минулому навчальному році було проведено опитування 5 тис. 340 випускників (це 66% від загальної кількості) з 28 навчальних закладів (на сьогодні в Києві функціонують 29 закладів – УНІАН) і більше 200 роботодавців, які надавали робочі місця.

З вказаних понад 5 тис. випускників через пів року після надання їм першого робочого місця працювали за місцем направлення 4 тис. 589 осіб, або 86%. Змінили місце роботи протягом 6 місяців 751 випускник, або 14%. Серед основних причин зміни місця роботи – незадоволення рівнем заробітної плати, незадовільними умовами праці, віддаленість від місця проживання та відсутність перспектив отримати житло.