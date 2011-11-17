Оголошено конкурс для студентського самоврядування

Київ. 17 листопада. УНІАН. Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО привітав молодь України з Міжнародним днем студента та оголосив про старт конкурсу для організацій студентського самоврядування України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, вітаючи студентів України зі святом, В.КЛИЧКО зазначив: «Молодість, романтика та відчуття, що все життя попереду – це те, що завжди вирізняло студентів. А ще енергійність та активна життєва позиція. У цей день хочу привітати усю студентську молодь, побажати життєвих успіхів та досягнень, запорукою яких має стати небайдужість до того, що відбувається в країні і суспільстві. Залишайтеся активними і свідомими громадянами своєї Батьківщини, адже її майбутнє залежить від вас».

Для посилення студентської активності та підтримки соціально важливих ініціатив студентства благодійна організація «Фонд братів Кличків» оголошує старт конкурсу «Кращий студентський актив», за результатами якого буде визначено найбільш успішні організації студентського самоврядування.

Переможці конкурсу отримають від організаторів грант на підтримку студентської організації, а керівник організації зможе стати членом делегації за участі В.КЛИЧКА у міжнародній конференції з питань самоврядування.

Подробиці конкурсу «Кращий студентський актив» – на офіційному сайті фонду http://www.klichkofund.org.ua/ та на сторінці фонду у Facebook.