Кращі хірурги безкоштовно консультуватимуть киян

Київ. 17 листопада. УНІАН. 19 листопада 2011 року з 8.30 до 15.00 в Олександрівській клінічній лікарні міста Києва відбудеться благодійна акція «День хірурга».

Пр оце повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управління охорони здоров’я.

У цей день будуть проводити консультативні прийоми висококваліфіковані хірурги лікарні та медичного університету імені О.О.Богомольця. Звернутися до фахівців можна буде з таких спеціалізацій, як абдомінальна хірургія (хірургічні захворювання органів черевної порожнини); пластична хірургія; судинна хірургія; оториноларингологія; гінекологія; урологія та

нейрохірургія.

Прийом пацієнтів буде проводитися у приміщенні корпусу №4 (Консультативна поліклініка). Відвідувачі матимуть можливість подальшого спостереження та планового оперативного лікування у провідних спеціалістів Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.