Герега очолила Спілку секретарів місцевих рад АМУ

Київ. 17 листопада. УНІАН. Заступника Київського міського голови – секретаря Київради Галину ГЕРЕГУ обрано на посаду голови Спілки секретарів місцевих рад Асоціації Міст України.

Як повідомляє прес-служба Київради, таке рішення було одноголосно прийнято на засіданні правління Спілки секретарів місцевих рад АМУ на засіданні 16 листопада.

Підтримати кандидатуру запропонував виконавчий директор Асоціації міст Україні Мирослав ПІТЦИК.

Г.ГЕРЕГА подякувала колегам за високу довіру і висловила сподівання на конструктивну співпрацю в питаннях вирішення проблем місцевого самоврядування.

«Сьогодні, коли Президент наголошує на необхідності децентралізації влади і передачі деяких функцій регіонам, перед нами постають нові завдання. Ми маємо знайти ефективні механізми роботи місцевого самоврядування. Втім, я впевнена, об’єднавши наші сили, досвід та напрацювання ми здобудемо кращу долю для наших міст і побудуємо велику процвітаючу Україну», - зазначила Г.ГЕРЕГА, звертаючись до секретарів місцевих рад України.

На засіданні делегати також прийняли рішення направити звернення до Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України та народних депутатів щодо бюджетного забезпечення територіальних громад на 2012 рік.