Відбудеться творчий конкурс «Київ крізь призму журналістики»
15:50, 17 листопада 2011Київ
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19 листопада 2011 року об 11.00 в медіа-залі Київського палацу дітей та юнацтва відбудеться творчий конкурс – журналістське розслідування «Київ крізь призму журналістики».
Учасники заходу: учнівські групи агентства «Юн-прес», інформаційні комітети учнівського самоврядування, студентські групи профільних вузів-партнерів.
На захід запрошені журналісти, викладачі агентства «Юн-прес», викладачі відділу туризму та краєзнавства, пошуковці, історики.
Адреса проведення: вул. Мазепи, 13
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