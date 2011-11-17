Відбудеться творчий конкурс «Київ крізь призму журналістики»

19 листопада 2011 року об 11.00 в медіа-залі Київського палацу дітей та юнацтва відбудеться творчий конкурс – журналістське розслідування «Київ крізь призму журналістики». Учасники заходу: учнівські групи агентства «Юн-прес», інформаційні комітети учнівського самоврядування, студентські групи профільних вузів-партнерів. На захід запрошені журналісти, викладачі агентства «Юн-прес», викладачі відділу туризму та краєзнавства, пошуковці, історики. Адреса проведення: вул. Мазепи, 13

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