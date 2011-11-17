Засідання Колегії Головного управління КМДА у справах сім’ї, молоді та спорту

18 листопада 2011 року об 11:00 за участю заступника голови КМДА Леоніда Новохатька відбудеться засідання Колегії Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту: «Про підсумки літнього оздоровлення та відпочинку дітей та студентів міста Києва у 2011 році».

До участі запрошені керівники Головних управлінь КМДА та галузеві структурні підрозділи райдержадміністрацій, що відповідають за організацію оздоровлення та відпочинку дітей Києва.

Адреса проведення: Пуща Водиця, вул. Юнкерова, 16, Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Оздоровчий табір «Лідер»