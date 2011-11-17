У Києві відкрилися дві міжнародні освітянські виставки

Київ. 17 листопада. УНІАН. У Києві відкрилися ХХ міжнародна спеціалізована виставка “Освіта та кар’єра-2011” та VIII міжнародна виставка закордонних навчальних закладів “Освіта за кордоном”.

Як передає кореспондент УНІАН, виставки проходитимуть 17-19 листопада та мають на меті залучення суспільного інтересу до освіти, пропаганду досягнень України у цій сфері, формування єдиного українського освітнього простору, інформування молоді про можливості отримання професійної освіти в Україні та за кордоном, а також поширення інформації про вакансії і консультування з проблем працевлаштування.

У виставках, окрім 75 вищих навчальних закладів України, беруть участь 58 вишів із США, Франції, Великої Британії, Чехії, Туреччини, Польщі, Литви, Кіпру, Швеції, ОАЕ, Швейцарії, Греції, Канади, Німеччини, Росії, Мальти та Болгарії.

Також на виставках представлено 5 навчальних курсів різних напрямків, 30 міжнародних організацій та освітніх агенцій, 6 видавництв, 4 інтернет-проекти і 12 компаній-роботодавців, які представляють вакансії для молоді.

Зокрема, на виставках представлені Німецький культурний центр – Гете-Інститут у Києві, Ізраїльський культурний центр при Посольстві Держави Ізраїль в Україні, Французький культурний центр, Українсько-Польський центр академічних обмінів.

У роботі виставок беруть участь посольства Канади, Ізраїлю, Франції та США.

Заплановано урочисте нагородження лауреатів ІІ всеукраїнського студентського фестивалю виставкових технологій “Експо Зірка 2011”.

Під час урочистого відкриття були зачитані привітання учасникам та гостям виставки від голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА та прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

Виступаючи на відкритті, перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген СУЛІМА зазначив, що під час ІІІ Всеукраїнського з`їзду працівників освіти, який відбувся у Києві у жовтні, було ухвалено національну стратегію розвитку освіти на 2012-2021 роки.

Є.СУЛІМА наголосив, що цього року Міноствіти провело конкурсний відбір з визначення студентів, які поїдуть навчатися за кордон за рахунок державних коштів. Участь у конкурсі взяли 500 студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників із 70 вишів України, з яких було відібрано 140 осіб.

Заступник міністра зауважив, що такий захід планують проводити щороку, і нагадав, що на сьогодні у вишах України навчаються майже 2,5 мільйони студентів.

У свою чергу, новопризначений посол Франції в Україні Ален РЕМІ зауважив, що делегація Франції має 20 виставкових стендів, з яких 13 – стенди французьких закладів вищої освіти.

Він також повідомив, що зараз у Франції навчаються близько 1400 українських студентів, і щороку близько 400 студентів їдуть на навчання до Франції.

Посол США в Україні Джон ТЕФФТ зауважив, що з часу здобуття Україною незалежності 17 тисяч українських студентів навчалися у США.

За його словами, у 2010 році 720 тисяч студентів-іноземців обрали для себе навчання у США. Дж.ТЕФФТ наголосив, що зараз у США навчаються студенти з України, які представляють усі її регіони.

У свою чергу, заступник посла Польщі в Україні Даріуш ГУРЧИНСЬКІ повідомив, що минулого року у Польщі проходили навчання понад 3 тисячі українських студентів.