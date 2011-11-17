У Києві споживання води знизилося на 5,5%

Київ. 16 листопада. УНІАН. У Києві за 9 місяців поточного року споживання води знизилося на 5,5%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал".

За даними Головної диспетчерської Київводоканалу, за дев`ять місяців жителі столиці спожили 235 млн. 290 тис. кубометрів води, що на 13 млн. 610 тис. кубометрів менше, ніж за аналогічний період 2010 року (248 млн. 900 тис.).

Загальний обсяг відведених стоків склав 218 млн. 120 тис. кубометрів, що майже на 14 млн. кубометрів менше, ніж за дев`ять місяців минулого року (231 млн. 970 тис.).

Тенденція до зменшення річного водопостачання та водовідведення, що мають прямопропорційну залежність, спостерігається ще з 1991 року, коли споживання води у столиці сягнуло рекордної позначки, а потім почало різко знижуватися.

Сьогодні це впливає, зокрема на збільшення кількості засмічень на каналізаційних мережах. Якщо раніше великі об`єми стічної води забезпечували швидке проходження нечистот в колекторах, то сьогодні зменшення її кількості не дозволяє належним чином розбавляти відходи, що призводить до їх накопичення і збоїв у системі водовідведення.

Через зменшення водопостачання також почастішали випадки аварій на водопровідних мережах. Адже насосні агрегати "Київводоканалу" були розраховані на подачу значних обсягів води, тобто при зменшенні водорозбору населенням тиск у мережах нестабільний, що може бути причиною пошкоджень водопроводу.

Аварійно-відновлювальні бригади "Київводоканалу" за 9 місяців року ліквідували 4 тис. 370 витоків води, у тому числі з розриттям – 1 тис. 788 пошкоджень.

У "Київводоканалі" також повідомили, що що кількість аварійних ситуацій на інженерних мережах каналізації у 2011 році зросла - всього було ліквідовано 70, що на 20 більше у порівнянні з минулим роком. Також силами каналізаційного господарства "Київводоканалу" було здійснено заміну 647-ми люків, відремонтовано 1 тис. 201 оглядовий колодязь.