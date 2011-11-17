У японському місті Кіото відбудуться Дні культури України

Київ. 17 листопада. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ надає важливого значення розвитку відносин між українською столицею та японським місто Кіото, які є побратимами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це О.ПОПОВ заявив на зустрічі з мером Кіото Дайсаку КАДОКАВОЮ в рамках свого офіційного візиту до Японії.

"У вересні кияни познайомилися з японською культурою під час виступів творчих колективів з Кіото у Києві. Зараз українські колективи та виконавці мають честь представити свої роботи у Кіото. Переконаний, що такі культурні обміни між нашими містами мають стати постійними, адже і Київ, і Кіото багаті на таланти", – сказав О.ПОПОВ.

Голова КМДА подарував меру Кіото традиційну українську вишиванку та зауважив, що на мешканців Кіото незабаром чекає виступ київських творчих колективів.

О.ПОПОВ переконаний, що сорокарічна дружба та побратимські стосунки між Києвом та Кіото надалі зміцнюватимуться. Голова КМДА нагадав, що під час вересневого візиту мера Кіото до Києва була закладена алея сакур. "Ця традиція мала продовження. У Києві на честь дружби між нашими містами висаджено ще 80 сакур", – повідомив він.

Голова КМДА відвідав балетну школу Терада, яка набула всесвітнього визнання завдяки тісній співпраці з Київським хореографічним училищем. Протягом тривалого періоду щороку випускники школи Терада вдосконалюють свої хореографічні навички та проходять майстер-класи у київських викладачів.

Учні школи привітали О.ПОПОВА виконанням українського народного танцю "Гопак" спільно з ансамблем народного танцю «Берегиня», який приїхав до Кіото в рамках культурного обміну.