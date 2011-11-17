Київська влада планує відновити кінотеатр «Орбіта»

Київ. 17 листопада. УНІАН. Київська міська влада планує відновити кінотеатр «Орбіта».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ на прес-конференції.

«По цьому об’єкту у нас дуже довго не було достатньої інформації з урахуванням того, що були вкрадені документи по його приватизації. Але станом на сьогодні ми всі документи відновили і сьогодні-завтра маємо подати позов у суд», - сказав О.ПУЗАНОВ.

Заступник голови КМДА наголосив, що приватизація приміщення кінотеатру «Орбіта» відбулася незаконно і цей будинок має бути повернутий у власність територіальній громаді столиці.

«Якщо ми його повернемо, то ми будемо відновлювати там той заклад, який там існував до приватизації», - підкреслив він.