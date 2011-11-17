У Києві під час Євро-2012 працюватиме міський прес-центр

Київ. 17 листопада. УНІАН. КМДА планує створити у торговельному центрі «Глобус» міський прес-центр на час проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ на прес-конференції у Києві.

«Ми відновили справедливість у «Глобусі», якій знаходиться на майдані Незалежності, місто отримало більше тисячі квадратних метрів площі, які будуть використані під час проведення Євро-2012 під розміщення міського прес-центру», - сказав О.ПУЗАНОВ.

Водночас заступник голови КМДА не виключив, що після завершення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року ці площі можуть бути передані Музею історії Києва.