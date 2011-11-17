У Києві буде запроваджено електронний документообіг

Київ. 17 листопада. УНІАН. Київська міськдержадміністрація планує у середині січня 2012 року провести тендер для реалізації програми зі створення електронного уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ на прес-конференції у Києві.

«Як тільки ми отримаємо бюджетні ліміти на наступний рік - це перша декада січня, - ми оголосимо тендер і, відповідно, у квітні ми розраховуємо отримати партнера, який розпочне реалізацію цієї програми», - сказав О.ПУЗАНОВ.

За його словами, програма розрахована на три роки і передбачає створення регіонального центру «Електронна столиця», єдиного порталу територіальної громади, через який кияни зможуть оплачувати усі адміністративні послуги, включаючи житлово-комунальні, а також отримувати дозвіл на ремонти і перепланування квартир.

Заступник голови КМДА повідомив, що в результаті реалізації цієї програми також планується створити систему «Єдиний медичний простір», через яку кияни будуть записуватися на прийом до лікарів, заведуть персональну електронну медичну карту, яка буде відповідним чином захищена.

О.ПУЗАНОВ також повідомив, що програма передбачає створення системи «Генеральний план міста Києва», завдяки якій усі громадяни зможуть спостерігати за планом розвитку й забудови столиці.

За словами О.ПУЗАНОВА, вже до кінця 2012 року КМДА планує запровадити систему електронного документообігу, який дозволить скоротити як видатки на отримання апарату міської влади, так і прискорити процес прийняття рішень.

«Електронний уряд дозволить контролювати чиновників, а громадянам – бачити інформацію, яка зазвичай перебуває за завісою, яку чиновники приховують. Електронний уряд надасть можливість кожному побачити, що відбувається, які проекти рішень розглядаються, які чиновники беруть у цьому участь, а, відповідно, керівництву КМДА – бачити ефективну роботу своїх підлеглих», - підкреслив О.ПУЗАНОВ.