Киянам повертають парк ім. Малишка

Київ. 17 листопада. УНІАН. Київська міська державна адміністрація через суди повертає у комунальну власність 1770 га землі та приміщень загальною площею 30 тис. кв. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ на прес-конференції в Києві.

«Принаймні, вже э відповідні рішення судів першої інстанції», - сказав О.ПУЗАНОВ.

Зокрема, за його словами, йдеться про повернення 15 га землі на Броварському проспекті, де був розташований парк ім. Малишка, в якому на початку 2010 року було вирубано велику кількість вікових дерев.

«Наша позиція – відновити на цьому місці парк ім. Малишка, і ми запрошуємо усіх навесні взяти участь в оновленні цього парку», - додав він.

Крім того, за його словами, у комунальну власність повернуто будинки по вул. Інститутській, 1-3, по вул. Червоноармійська, 6, по вул. Б.Гринченка, 3-а, по вул. Володимирській, 46-в, по вул. Хрещатик, 10, на Андріївському узвозі тощо.

«В роботі зараз перебувають документи щодо повернення приміщень загальною площею 56 тис. кв. м. Мається на увазі, що вже або подані позови, або підготовлені документи і є підстави вважати, що зібрані докази дадуть можливість повернути ці об’єкти у власність громади», - додав він.