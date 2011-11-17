Забудову біля станції метро «Театральна» подарують киянам

Київ. 17 листопада. УНІАН. Власники скандальної забудови в Києві біля станції метро «Театральна» Вагіф АЛІЄВ і Вадим СТОЛАР подарують цей будинок київській громаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ на прес-конференції.

«Ми отримали офіційне звернення двох меценатів, які виявили бажання подарувати місту Києву будівлю і земельну ділянку по вулиці Богдана .Хмельницького, 7», - сказав О.ПУЗАНОВ.

За його словами, найближчим часом планується підписати договір дарування.

«Ці дві особи створили підприємство, яке викупило земельну ділянку та об’єкт незавершеного будівництва, і місту Києву буде подаровано 100% статутного капіталу цього товариства. Крім будівлі і землі, на цьому підприємстві залишаться невикористані кошти статутного капіталу в розмірі приблизно 10 млн. грн. За задумом дарувальників, ці кошти будуть використані на завершення добудови цієї будівлі», - пояснив заступник голови КМДА.

Як підкреслив О.ПУЗАНОВ, після завершення будівництва там буде розміщено Музей історії Києва, який планується відкрити до Дня столиці у травні 2012 року.

При цьому О.ПУЗАНОВ зауважив, що дарувальники нічого не отримають взамін.

«Чомусь нікого не дивує, що у Нью-Йорку на Манхеттені є цілий квартал, подарований Рокфелером місту, в якому він працював і в якому був зосереджений його бізнес… Я думаю, що цей подарунок дуже гарний і він свідчить про соціальну відповідальність людей, які це роблять», - переконаний заступник голови КМДА.