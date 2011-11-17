КМДА вимагає 153 тис. грн. за збитки приміщенню капели ім. Ревуцького

Київ. 17 листопада. УНІАН. Київська міськдержадміністрація через Господарський суд Києва вимагає 153 тис. грн. компенсації за завдані збитки приміщенню, у якому розташовані капела ім. Ревуцького і видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ на прес-конференції у Києві.

«Сьогодні відбувається засідання Господарського суду Києва з цього приводу, але, напевно, сьогодні ми ще не матимемо рішення, проте розраховуємо, що таке рішення найближчим часом з’явиться і збитки будуть відшкодовані», - сказав О.ПУЗАНОВ.

За його словами, КМДА 27 жовтня звернулася до суду, коли стало зрозуміло, що внаслідок ремонтних робіт у цьому приміщенні спричинено збитків і капелі ім. Ревуцького, і майну територіальної громади на суму 153 тис. грн.

Заступник голови КМДА повідомив, що за фактом спроби незаконного захоплення цього приміщення прокуратурою порушено кримінальну справу.

«У цьому конфлікті міська влада займає дуже чітку позицію, ми зможемо захистити і капелу, і видавництво, відреагувати на незаконні дії по відношенню до цих юридичних осіб», - підкреслив О.ПУЗАНОВ.