На станції «Університет» розміщено історичну фотоекспозицію

Київ. 16 листопада. УНІАН. На станції «Університет» Святошинсько-Броварської лінії відкрито пересувну фотовиставку «Київський метрополітен сьогодні: погляд зсередини», приурочену до 51-ї річниці від дня введення в експлуатацію першої дільниці першої лінії метрополітену у Києві.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, місце розташування фотовиставки не випадкове, адже станція «Університет» – одна з п’яти станцій метрополітену, які відкрилися 6 листопада 1960 року.

У комунальному підприємстві “Київський метрополітен” розповіли, що фотоекспозиція знайомить пасажирів з людьми, які працюють у метрополітені – великому і технологічно складному підприємстві, де робота кожного працівника, кожного маленького чи великого механізму спрямована на забезпечення стабільних та надійних перевезень киян та гостей міста.

На станції «Університет» фотовиставка експонуватиметься до 5 грудня. Про подальше її переміщення буде повідомлено згодом.