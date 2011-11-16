24 листопада розпочнуться «Дні Азербайджану в Україні»

Київ. 16 листопада. УНІАН. 24 листопада в Музеї сучасного мистецтва, що на вул. Глибочицькій, 17, відбудеться відкриття мистецької виставки «Дні Азербайджану в Україні».

Як повідомляє прес-служба громадської організації “Молоді регіони”, відвідувачам виставки будуть представлені картини та фотознімки відомих азербайджанських художників.

У офіційній церемонії відкриття візьмуть участь політики, відомі діячі творчих кіл столиці, VIP-персони, серед них, зокрема, Посол Азербайджану в Україні Талят Мусеіб огли АЛІЄВ.

Крім того, в рамках відкриття виставки відбудеться презентація конкурсу «Я пишаюсь тим, що я Українець».

В програмі офіційної церемонії виступи національних творчих та музичних колективів Азербайджану.

Церемонія відкриття розпочнеться о 20.00 у Музеї сучасного мистецтва (вул. Глибочицька, 17).