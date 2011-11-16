Завтра збереться Громадська рада по дитячих правах

Київ. 16 листопада. УНІАН. З нагоди Міжнародного дня толерантності та Дня спільних дій в інтересах дітей, 17 листопада у Київській міській державній адміністрації (Хрещатик, 36) відбудеться Громадська рада делегатів дитячих прав під гаслом «Толерантність – шлях до згоди».

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Учасниками заходу стануть близько 150 представників молоді, волонтери мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Києва та партнерських громадських організацій, лідерів шкільного самоврядування. До участі в засіданні запрошені представники Дитячого фонду ООН «UNICEF», МОМ, Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна», Жіночого консорціуму України, Національної асамблеї інвалідів України, Благодійного фонду «СНІД Фонд Схід-Захід», Данської Ради у справах біженців.

Передбачається розглянути питання щодо ксенофобії відносно представників різних етнічних груп, проблеми ВІЛ-інфікованих, інвалідність, насильство серед однолітків, гендерну нерівність.

Також під час заходу молодь матиме можливість розробити ідеї реальних ефективних проектів, спрямованих на привернення уваги однолітків до теми толерантності, поваги та визнання згаданих категорій людей як рівноправних членів молодіжного соціуму. Усі, хто бажає, зможуть ознайомитися з діяльністю правозахисних організацій та міжнародних фондів, які діють в царині захисту прав дитини, та отримати професійні рекомендації спеціалістів.

Організатори зустрічі: Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дитяча молодіжна організація «Відрада», Міжнародна громадська організація «Школа Рівних Можливостей» за підтримки Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту м. Києва та Міжнародного фонду «Відродження».