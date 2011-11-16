18-19 листопада в Києві відбудеться 16 сільгоспярмарків

Київ. 16 листопада. УНІАН. У п’ятницю та суботу в Києві відбудеться 16 традиційних сільськогосподарських ярмарків, де буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА.

Зокрема, у п’ятницю ярмарки відбудуться у : Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 1; Дніпровському - на просп. Ватутіна, 12; Печерському - на пл. Лесі Українки, 1; Подільському - на просп. Правди, 5-11 та Солом`янському районі на вул. Освіти, 8.

У суботу юуде првоедено ярмарки у всіх 10 районах столиці: Голосіївському - на просп. Академіка Глушкова, 31-А; Дарницькому - на вул. Л.Ревуцького; Деснянському - на вул. О.Сабурова (від вул. Бальзака до просп. Маяковського); Дніпровському - на вул. Алма-Атинській, 109; Оболонському - на просп. Оболонському, 23-43; Печерському - на вул. Червоноармійській, 121; Подільському - на просп. Московському, 5; Святошинському - на вул. М.Булгакова, 13; Солом`янському - на вул. Комарова, 28 та Шевченківському районі - на вул. Татарській, 32-38.

На ярмарках споживачам у широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. В КМДА відзначають, що продукція на реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.