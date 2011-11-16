У КМДА проходить Молодіжний інноваційний форум

Київ. 16 листопада. УНІАН. У Колонній залі Київської міської державної адміністрації відкрився Молодіжний Інноваційний Форум, присвячений Міжнародному дню студента.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

Заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО, вітаючи учасників форуму, наголосив на важливості діалогу між столичною владою та молоддю.

"Сьогодні ми розпочинаємо такий діалог, організувавши Молодіжний інноваційний форум. Сподіваюся, що така спільна робота буде корисною і для нас, як представників влади, і для всієї молоді столиці. Хочу наголосити, що київська міська влада завжди буде підтримувати талановиту молодь", – сказав Л.НОВОХАТЬКО.

Заступник голови КМДА запропонував в рамках форуму обговорити не лише перспективи розвитку столиці, але й "проблеми толерантності, проблеми взаємопорозуміння між молодшим та старшим поколіннями, проблеми єднання України".

Л.НОВОХАТЬКО нагадав, що кожен третій мешканець Києва – молода людина. "Із 3 млн. киян майже 900 тис. – люди віком до 30 років. Більшість з цих людей наразі здобуває вищу освіту, прагне досягти висот професійних, особистісних, стати кваліфікованим фахівцем", - додав він.

Учасників форуму також привітали голова Державної служби молоді та спорту України Равіль САФІУЛЛІН, голова Українського молодіжного форуму, народний депутат України Андрій ПІНЧУК та голова громадської ради з питань молодіжного руху при Головному управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА Людмила РУДКЕВИЧ.

У Форумі взяли участь близько 300 молодих людей - студенти вищих навчальних закладів Києва та областей України, яких об’єднує бажання вчитися і розвиватися, прагнення реалізовувати власні інноваційні проекти.

До організації Форуму долучились учасники програми підготовки кадрів "Клуб Успішної Молоді" – 30 студентів київських вишів, відібрані з 570 кандидатів. З початку жовтня учасники клубу беруть участь в інтенсивних тренінгах бізнес-формату з особистого розвитку, піару, фінансової грамотності, проектного менеджменту, психологічної стійкості, розробляють власні проекти.

