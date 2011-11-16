У столиці запроваджуються телефонні екскурсії

Київ. 16 листопада. УНІАН. У Києві до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року розробили екскурсії з мобільного телефону і містичні маршрути: туристів поведуть у тунелі під Дніпром і покажуть секретне місто.

Про це пише газета «Сегодня» (№257 від 16 листопада).

За інформацією видання, УЕФА і Міністерство культури затвердили 13 маршрутів для гостей Євро-2012, і готують аудіосюрприз.

Одна із родзинок туристичної програми для уболівальників, як повідомили газеті в управлінні туризму КГГА, - проект «Мобі терра». Його суть у тому, що екскурсію можна буде прослухати з мобільного телефону. На спеціальних картах, які роздадуть іноземцям у готелях і таксі, будуть позначені коди визначних пам`яток.

Наприклад, «Олімпійський» має код х177, Видубицький монастир - х145 і т.д. Набравши номер 230, потрібно просто ввести код об`єкту, обрати потрібну мову (їх 7) і прослухати 3-5-хвилинну розповідь. Інформацію готували історики і києвознавці, а хвилина роботи аудіогіда коштуватиме, у середньому, 3 грн.

Окрім телефонних екскурсій, у планах столичної влади ввести так звані QR-коди. «Це спеціальні штрих-коди з інформацією. Робиш фото коду - і на мобільному з`являється інформація про об`єкт або посилання на сайт з розповіддю про храм, наприклад», - пояснили виданню в управлінні туризму. Подібні коди вже є, наприклад, у Москві, містах Японії і ОАЕ.

Також наголошується, що до розробки екскурсійних маршрутів є особливі вимоги. «Наприклад, не можна проводити автобусні екскурсії в 1,5-кілометровій зоні навколо «Олімпійського», там просто неможливо буде проїхати. Крім того, маршрути розробляються з урахуванням розміщення фан-зони для уболівальників», - повідомив начальник управління туризму Микола ГРИЦИК.

У числі екскурсій - тригодинна оглядова екскурсія Києвом, окремі екскурсії у Києво-Печерську Лавру, Софійський і Михайлівський собори, у музей народної архітектури і побуту «Пирогово», на Андріївський узвіз, водна екскурсія Дніпром. У списку затверджених УЕФА також заміські одноденні поїздки до Чернігова, Умані, Переяслав-Хмельницького, Канева.

Орієнтовні ціни – 60-110 грн. з людини, що для європейців буде майже даром (там екскурсій дешевше 25-30 євро немає, а в Україні буде до 10 євро).

Також, зазначає видання, туристам покажуть «Київ містичний». Іноземців поведуть на вулицю «Чорна грязь» (зараз Фролівська), де мешкали відьми, на Андріївський узвіз і Замкову гору. А в екскурсії «Секрети Києва» можна буде сфотографуватися з деревом, яке росте з огорожі, і на Пейзажній алеї. Цікавою, вважають екскурсоводи, буде екскурсія радянськими місцями. Туристам покажуть пам`ятник Леніну, будівлю СБУ (там раніше був КДБ) і Український дім, де був музей Леніна.