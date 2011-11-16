Дострокових виборів мера Києва не буде

Київ. 16 листопада. УНІАН. Верховна Рада України відмовилася включити до порядку денного проект постанови про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, за включення даного проекту постанови, внесеного народним депутатом з фракції «БЮТ-Батьківщина» Володимиром ЯВОРІВСЬКИМ, проголосували лише 92 народних депутата з 400, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом постанови передбачалось призначити позачергові вибори депутатів Київської міської ради та Київського міського голови на останню неділю шістдесятиденного строку з дня набуття чинності цієї постанови та провести їх у порядку, визначеному Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". У разі ухвалення постанови вибори мали відбутися в середині січня 2012 року.

Центральній виборчій комісії рекомендувалося з урахуванням пропозицій відповідної територіальної виборчої комісії визначити в установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів депутатів Київради та мера столиці.

Уряд мав вжити невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових виборів за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету України.

У пояснювальній записці до проекту постанови В.ЯВОРІВСЬКИЙ вказав, що підставами для внесення проекту стали факти грубих порушень Конституції України та чинного законодавства України Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, посадовими особами Київської міської ради, а також прийняття міською радою незаконних рішень, внаслідок яких місцевій громаді було завдано значних матеріальних збитків.

«Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Виходячи з положень чинного законодавства Київський міський голова, Київська міська рада та її посадові особи мають діяти в інтересах територіальної громади м. Києва. Однак, дії Київського міського голови, посадових осіб Київської міської ради та прийняті Київською міською радою рішення по багатьох питаннях суперечать інтересам територіальної громади м. Києва. Про це, зокрема, свідчать дані, наведені головою Київської міської державної адміністрації Олександром ПОПОВИМ під час його звіту на засідання Київської міської ради 31 березня 2011 року. За інформацією голови КМДА, у період з 2007 року до липня 2010 року територіальна громада міста втратила тисячі гектарів землі, оціночна вартість яких сягає близько 70 млрд. грн. Також О. ПОПОВ заявив, що "деякі керівники Київради та КМДА не мають права обіймати посади, і їх треба притягнути до кримінальної відповідальності" та закликав змінити керівництво Київради», - сказано у пояснювальній записці.

Крім того, В.ЯВОРІВСЬКИЙ зазначив, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ практично не з’являється на своєму робочому місті з листопада 2010 року.