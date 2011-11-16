Київ увійшов до сотні міст світу

Київ. 16 листопада. УНІАН. Київ посів 42-е місце в сотні міст світу з найбільш високими цінами на елітні квартири - на Хрещатику, Печерську і Подолі.

Про це пише газета «Сегодня» (№ 257 від 16 листопада).

Видання відзначає, що Київ - на 42-му місці у світі за вартістю житла після узбережжя Чорногорії і перед словенським містом Любляна. Такі результати щорічного рейтингу британського порталу нерухомості Global Property Guide, складеного з 94 міст світу з найдорожчою нерухомістю.

Перша десятка не значно змінилася, хіба що міста помінялися місцями - десь ціни на житло підвищилися, а десь, навпаки, впали. Наприклад, у Лондоні ціни практично не змінилися, але він піднявся з третього на друге місце, оскільки змінилися ціни в інших містах.

Четвертий рік поспіль к рейтингу лідирує Монако, де житло купують чимало багачів світу, у тому числі і українські віпи, пише газета. Друге місце рейтингу посів Лондон, на третьому - Гонконг. Наше 42-е місце не таке вже і «погане», враховуючи, що наш найближчий сусід - Москва - на шостому місці.

Рейтинг складається, виходячи з вартості елітного житла площею понад 120 кв. м. Так, наприклад, у Монако, за оцінками аналітиків, «квадрат» такого житла коштує 53,2 тис. доларів. Відповідно, найдорожча вулиця світу - це Авеню принцеси Грейс. У Лондоні квадратний метр житла обійдеться у 20,5 тис. доларів. А у Києві значно менше - лише 3,7 тис. доларів. Щодо нашої столиці британці зазначають, що найдорожче житло у нас на Хрещатику, Печерську і Подолі. «Також дуже популярні Липки, Звіринець і Конча-Заспа», - резюмують аналітики.

Водночас, відзначає газета, українські експерти з такої цифри дивуються. «Це якась ціна, узята зі стелі, - говорить аналітик консалтингової компанії SV Development Сергій КОСТЕЦЬКИЙ. - Хіба що якщо говорити про окремі квартири. На тому ж Печерську, якщо оцінювати по реальних операціях, середня ціна за «квадрат» - 3 тис. доларів. Середня вартість по Києву зараз становить 1,6-1,7 тис. доларів».

На сайтах київських агентств нерухомості виданню вдалося знайти більш як десяток апартаментів приблизно за тією ціною, яку вказали британські дослідники. Наприклад, на вул. Старонаводницькій у Печерському районі за квартиру площею 120 кв. м (4 кімнати) просять 495 тис. дол., тобто вартість квадратного метра становить 4,1 тис. дол. Така сама ціна за 3-кімнатну аналогічної площі на вул. Костянтинівській на Подолі. На вул. Щорса трикімнатна квартира площею 120 кв. м продається за 535 тис. дол. (4,4 тис. дол. за 1 кв. м). А на вулиці Академіка Богомольця продають апартаменти за ціною 650 тис. дол. Це майже 5,5 тис. доларів за 1 кв. м, відзначає газета.