У галереї «Софії Київської» - виставка картин художників

Київ. 16 листопада. УНІАН. Сьогодні о 17.00 у галереї «Хлібня» (вул. Володимирська, 24) Національного заповідника «Софія Київська» відбудеться відкриття виставки картин художників - лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, у відкритті виставки візьмуть участь: міністр культури Михайло КУЛИНЯК, начальник Головного управління культури та мистецтв КМДА Cвітлана ЗОРІНА, голова Національної спілки художників України Володимир ЧЕПЕЛИК, заступник голови Комітету з Національної премії України ім. Т.Шевченка Вікторія КОСТЮЧЕНКО, генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська» Неля КУКОВАЛЬСЬКА, генеральний директор Національного художнього музею України Анатолій МЕЛЬНИК, директор Українського центру народної культури «Музей Івана Гончара» Петро ГОНЧАР.

Вперше за роки існування премії в рамках однієї виставки буде представлено творчий доробок українських митців-лауреатів премії імені Тараса Шевченка.

До цієї мистецької акції долучилися Національний художній музей України, Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», Національний музей Тараса Шевченка, Черкаський обласний художній музей, Музей книги і друкарства України, Музей Івана Гончара, Національна спілка художників України, Дирекція художніх виставок України, які надали твори художників-лауреатів із своїх фондових колекцій.