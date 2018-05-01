Рік діяльності Олександра Попова в оцінках експертів

Сьогодні виповнюється рівно рік, як Президент України Віктор Янукович звільнив мера Києва Леоніда Черновецького з посади голови Київської міської державної адміністрації та призначив на цю посаду Олександра Попова.

Виграла чи ні київська громада від цього призначення, які плюси та мінуси у діяльності Олександра Попова на посаді голови КМДА — на ці запитання відповідають політичні експерти.

Володимр Фесенко, директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента":

- З моменту призначення Олександра Попова в Києві стало набагато більше порядку, менше PR-заходів, менше політичної напруги, скандалів, як це було за часів Леоніда Черновецького. Стало більше прагматичної роботи. Попов виступає як господарник і акцент зроблено на оновленні інфраструктури: всі ті проекти — мости, розв`язки, метро, міська електричка - це потрібно місту і це потрібно робити не лише в контексті Євро-2012. Це відповідає потребам киян і розвитку столиці. Це безумовний плюс. Плюс полягає також в тому, що все ж таки намагаються подолати негативні наслідки і розібратися з корупційними схемами Черновецького та його команди. Але є питання — чи будуть до кінця розбиратися і чи є взагалі можливість розібратися зі зловживаннями команди нинішнього мера? Рух в цьому напрямі є, але він не такий системний і прямий, як на це багато хто сподівався.

Попов як керівник державної адміністрації на своєму місті робить багато правильних речей. Але все ж таки є певні мінуси для нього, які пов`язані з обмеженням його легітимності через подвійність структури київської влади. Є питання на перспективу, якою вона має бути далі? Я думаю, треба зберегти самоврядування в Києві, а нинішня подвійність закладає міну сповільненої дії. Інша проблема полягає в підтримки діяльності голови КМДА з боку Київради. Хоча він і підпорядкував собі більшість депутатського корпусу, все ж таки це не його депутатський корпус. Я думаю, що тут теж є певні компроміси, зокрема, бізнес-політичні компроміси.

І третя проблема для нинішнього голови КМДА пов`язана з тим, що йому так чи інакше доведеться вирішувати питання своїй участі у виборах. Рейтинг його зростає, цей персональний показник вищий ніж в цілому у Партії регіонів в Києві, і у Попова є безумовні шанси поборотися за посаду мера. Але як це буде відбуватися за умови безумовного фавориту серед киян, яким є Віталій Кличко? Якщо вони знайдуть спільну мову, тоді доведеться вирішувати питання майбутньої структури і конфігурації київської влади. Якщо вони будуть між собою конкурувати, між ними буде достатньо жорстка боротьба, і тоді Попову доведеться, враховуючи низький рейтинг Партії регіонів в Києві, вирішувати питання, в якому статусі йому йти на вибори і на кого спиратися під час виборчої кампанії.

Олексій Голобуцький, заступник директора Агентства моделювання ситуацій:

- Леонід Черновецький настільки понизив планку авторитету керівництва Києва, що будь-який керівник, який би прийшов на його місце, виглядав би виграшно. Тому Попов виглядає краще, він хоча б щось робить. Але все покаже наступний рік, коли вже люди, нарешті, із жахом забудуть часи правління Черновецького і будуть розглядати не в порівнянні з ним, а безпосередньо дії самого Попова. Звичайно, це буде пов`язано ще із передвиборчою діяльністю, тому що так чи інакше у наступному році повинні відбутися вибори голови Києва. Вибори покажуть, наскільки Попов здатний представити Концепцію розвитку столиці, і взагалі бачення розвитку міста.

Андрій Єрмолаєв, директор Національного інституту стратегічних досліджень:

- На мій погляд, Попов входить до топ-п`ятірки регіональних керівників України. Серед керівників регіонального рівня я поставив би Попову найвищу оцінку за будь-якою школою. По-перше, за те, що він повернув керованість місту. По-друге, він за короткий час довів, що незважаючи на загальну економічну скруту, у міста є достатньо інвестиційних ресурсів для розвитку інфраструктури, він повернувся до ідеї довгострокового плану розвитку міста — до розробки довготривалої Стратегії, яка зараз обговорюється, коригується. Але головне, він деполітизував місто з точки зору поведінки міської влади. Мені здається це надзвичайно важливим, враховуючи звичку українців до постійних політичних шоу і популістської поведінки влади. Як на мене, Попов продемонстрував великий потенціал керівників регіонів, які можуть брати на себе особисту відповідальність за стратегування і прийняття оперативних рішень. Я думаю, що майже всі кияни є свідками того, як на їхніх очах завершується будівництво мостів. Наводиться лад на вулицях, розробляються нові проекти будівництва.

Я переконаний, що навіть і критичні моменти, які з`являються в житті міста, пов`язані, наприклад, з долею зелених насаджень, парків — це все часове явище, оскільки мова йде про перепланування, і, наскільки мені відомо, міська влада планує збільшити загальні площі зелених насаджень.

Звичайно, як і у будь-якій владі є мінуси, але я їх не розглядаю, як критичні. Зокрема, можливо більш уваги треба приділяти діалогу з громадськими організаціями для того, щоб мінімізувати непотрібну напругу в мікрорайонах, як ми це бачимо на фоні окремих протестів. Мені здається, що до розробки Стратегії треба залучити більш широке коле фахівців, тому що в Києві багато знавців міста, а важливою складовою є збереження певної міфоісторичної складової стратегування, оскільки Київ — це не лише місто майбутнього, яке має бути сучасним, але й місто, яке є столицею ранньої Європи, просвітницьким центром. І це дуже важливо для формування оновленої легенди міста Києва.

Віталій Бала, директор Агентства моделювання ситуацій:

- Плюс Попова полягає в тому, що він почав займатися господарською діяльністю, а мінус в тому — що він, напевно, дуже хоче бути міським головою і трохи починає втягуватися в політику. На мою думку, йому треба визначитися — або він хоче бути політиком або господарником, що на думку киян є важливішим на сьогодні для міста Києва. За ситуації, коли країна повернулася до Конституції 1996 року, політик - не зовсім доречний. І в даному випадку, якщо Попову все ж таки хочеться бути підтриманим та обраним киянами, то він повинен себе позиціювати як людина, яка вирішує проблеми киян, а не людина, яка є політиком і намагається домовитися з політичною силою, яку він представляє, для того, щоб його висунули кандидатом на міського голову. Я думаю, якщо Попов обере образ господарника, розуміння його діяльності і підтримка серед киян почне зростати, з`явиться довіра до нього, як до людини, яка дійсно хоче щось конкретне зробити для киян, а не використати всі свої справи на господарській ниві для того, щоб балотуватися на посаду міського голову. Я думаю, що це ось таке його роздвоєння йому заважає.

Записав Петро Залужний