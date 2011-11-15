Головна Новорічна ялинка країни буде штучна

Київ. 15 листопада. УНІАН. Вперше цього року на Майдані Незалежності в Києві на вимогу екологів встановлять штучну 40-метрову Новорічну ялинку.

Як повідомляє «Сегодня» (№ 256), за словами заступника голови КМДА Олександра ПУЗАНОВА, ялинка з`явиться на Майдані 17 грудня.

У Головному управлінні культури КМДА повідомили, що ялинку замовили в Тернополі. «Вона важитиме 50 тонн, а справжня важила 7 тонн. Прикраси теж будуть нові, правда, поки що точно не ясно, які. Однозначно на ній висітимуть дракончики - символи 2012 року», - сказали в управлінні. На запитання, чи не провалиться така важка ялинка в метро, там відповіли, що всі ризики будуть ретельно прораховані.

«Цього року відкриттям ялинки і новорічним концертом займатиметься Микола БАГРАЄВ, організатор «Таврійських ігор». Отож виступ зірок гарантований. Будуть ПОТАП і Настя КАМЕНСЬКИХ, Ірина БІЛИК, Ані ЛОРАК, ТНМК та інші», - повідомили в управлінні.

Передбачається, що фінансування святкування Нового року, як і минулого року, здійснюватиметься за рахунок спонсорів.

За словами начальника «Київміськсвітла» Андрія ШВЕЦЯ, вітчизняні фахівці спільно з французькими та італійськими вже розробили кардинально нові модні варіанти освітлення. Ілюмінацію розмістять на стяжках і стовпах над дорогою не тільки на Хрещатику, а й на бульварі Лесі Українки, бул. Тараса Шевченка, вул. Богдана Хмельницького, проспекті Бажана, вул. Володимирській, площі Льва Товстого і Європейській площі.

«Приміром, на бульварі Шевченка ми повісимо ілюмінації у вигляді кольорових чорнильниць з пір`ям. На Бажана з`являться літаючі тарілки, що світяться. На інших вулицях будуть білі, жовті, сині, рожеві і зелені метелики, сніжинки, кільця, листочки, пташки», - розповів А.ШВЕЦЬ.

Святковий ярмарок цього року хочуть зробити цивілізованішим - без лотків з ковбасою, пиріжками і бутербродами. «Цього року обіцяли зробити справжні різдвяні намети, в яких можна буде купити новорічні сувеніри, випити глінтвейну або гарячого шоколаду, навіть поїсти каштанів», - сказав голова комісії Київради з культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ.

Атракціонів на Майдані цього року не буде. В управлінні культури КМДА відзначили, що минулого року на них не хотіли кататися, оскільки батьки боялися, що діти захворіють, сівши на холодні металеві конструкції.