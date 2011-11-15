На ремонт освітлення прибудинкових територій виділили 40 млн грн.

До Нового року 118 вулиць та провулків Києва засяють по-новому

Київ. 15 листопада. УНІАН. На ремонт мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій в Києві спямовано 40 млн грн.

Як пише муніцимпальна газета “Хрещатик”, усі роботи проводять на виконання розпорядження КМДА № 1783 від 28 вересня цього року "Про капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій Києва". В додатку до документа вказано 118 вулиць, які вже з нового року мають засяяти по-новому. Кінцевий термін виконання робіт визначено 31 грудня.

Відповідальним за виконання робіт є комунальне підприємство "Київміськсвітло", на балансі якого перебувають понад 66 тис. залізних і бетонних опор. Проте під капітальний ремонт потрапили лише 318 опор, а це близько 1 тис. світильників.

"Три роки поспіль жодної копійки на реалізацію програм з поліпшення вуличного освітлення прибудинкових територій у місті не виділяли. Цього року ми запропонували оновити 606 прибудинкових територій. І на цьому не зупинимося",— прокоментував голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Заступник директора КП "Київміськсвітло" Євген ПАВЛЮК відзначив, що нові ліхтарі будуть енергозбережними. "В тендерній документації сформульовано технічні вимоги до ліхтаря. Його еквівалентом має стати світильник Opalo,"— поінформував він.

На сьогодні ремонтна бригада працює на вул. Барбюса. Далі майстри перейдуть на вул. Горького. Наймасштабніші роботи, за даними видання, заплановано на вулиці Маршала Гречка — 36 прибудинкових територій (між будинками № 4-26), на проспекті Бажана впорядкують 29 територій (від будинку № 1/9-к до № 28-в), на вулиці Вербицького нове освітлення передбачено на 17 територіях (від будинку № 22/1 до № 36-а) так само, як на Горького (від будинку № 94/96 до № 166) та Заболотного (від будинку № 2 до № 122). По 15 адрес чекають капітальні ремонти на проспекті Гагаріна (від будинку № 2/35 до № 20-а) та вулиці Героїв Дніпра (від будинку № 43 до № 79).

З повним переліком адрес, де передбачено роботи, можна ознайомитися на офіційному сайті КМДА у додатку до розпорядження № 1783.