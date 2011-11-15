Театр на Подолі прийме глядачів у травні 2012 р.

Київ. 15 листопада. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження, згідно з яким доручено завершити будівництво Театру на Подолі до 25 травня 2012 року.

З текстом розпорядження можна ознайомитись на офіційному веб-порталі київської влади.

Роботи з реконстукції будівель по Андріївському узвозу, 20 (А, Б) під Київський драматичний театр на Подолі доручено здійснити КП “Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт”. Для виконання робіт, враховуючи нагальну потребу та особливі обставини, які унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення процедур конкурсних торгів у здійсненні закупівлі, відповідно до законодавства України, дирекція має визначити проектну організацію для коригування проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт.

Фінансування відповідних робіт буде здійснено за рахунок коштів Програми соціально-економічного розвитку Києва на поточний рік, а також коштів, які будуть включені на відповідні цілі у програму на наступний рік.

Як повідомляв УНІАН, у вересні голова КМДА дав доручення завершити будівництво та відкрити Театр на Подолі до Дня міста у 2012 році.

О.ПОПОВ висловив обурення тим, що будівництво приміщення театру триває понад 10 років.

За словами О.ПОПОВА, до кінця року на вказаний об’єкт із бюджету міста буде профінансовано 11 млн. грн. Загалом же вартість робіт, включаючи сценічне обладнання становитиме близько 40 млн. грн.

Будівництво другої черги Театру на Подолі на Андріївському узвозі, 20-Б із глядацькою залою майже на 300 місць було розпочато у 2004 році. Відкрити для глядачів цю залу передбачалось у грудні 2006 року.

З метою прискорення темпів спорудження нового приміщення театру і забезпечення відповідного фінансування на початку 2006 року було прийнято рішення щодо зменшення видатків на будівництво Малої опери на Лук’янівці. При цьому планувалось, що відповідне фінансування для завершення будівництва і введення в експлуатацію Малої опери в повному обсязі буде передбачено у 2007 році.

У вересні 2010 року у комісії Київради з питань культури і туризму висловили занепокоєння станом споруди-довгобуду. У повідомленні зазначалось, що під тиском депутатів вказаної комісії у бюджет Києва включалися гроші на добудову театру, але реально не виділялися.

В результаті, за інформацією комісії, споруда дійшла до того стану, що почалися незворотні процеси, які можуть призвести до ситуації, коли будинок треба буде не добудовувати, а демонтувати.