Завершено реконструкцію терміналу «В» у «Борисполі»

Київ. 15 листопада. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» повністю завершив реконструкцію терміналу «В».

Як йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури, після завершення робіт площа зони очікування збільшилася удвічі - до 5670 кв. м. З них 4590 кв. м доводиться на зону очікування для пасажирів міжнародних рейсів, 1080 кв. м - для пасажирів внутрішніх рейсів.

В інфраструктурі оновленої галереї також враховано всі вимоги з обслуговування людей з обмеженими можливостями, збільшено кількість місць очікування, додано нові пункти харчування.

Нагадаємо, 1 вересня було відкрито зону реєстрації, зону вильоту і прильоту пасажирів внутрішніх рейсів, що істотно підвищило рівень якості обслуговування пасажирів, які мандрують Україною.

Як повідомлялося, у жовтні 2011 року аеропорт «Бориспіль» потрапив до п`ятірки найгірших аеропортів світу за версією сайту Sleepeing in Airports.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії до Європи, Америки і у зворотному напрямі, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

З аеропорту «Бориспіль» близько 50 іноземних і 9 українських авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на більш ніж 100 міжнародних і українських маршрутах.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за 8 місяців 2011 року збільшив прийом пасажирів на 21% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 5,291 млн., обслуговування рейсів зросло на 13% - до 70,484 тис. рейсів, кількість оброблених вантажів зросла на 15% - до 19,44 тис. тонн.