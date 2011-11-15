За дві доби місто матиме 100% готовності до зими

Київ. 15 листопада. УНІАН. Перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК доручив головам районних держадміністрації упродовж двох діб закінчити підготовку до зими.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, тема підготовки столиці до зимивог оперіоду обговорювалась сьогодні на апаратній нараді.

О.МАЗУРЧАК доручив особисто перевірити наявність піщано-соляної суміші та готовність до роботи снігоприбиральної техніки з відповідним обладнанням.

Крім того, до 1 грудня мають бути завершені ремонтні роботи сходових клітин та асфальтування.

«Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ неодноразово наголошував, що якість прибирання снігу зі столичних доріг та тротуарів уже цієї зими повинна значно покращитись. Тому прошу забезпечити чергування та призначити у районах відповідальних осіб за стале проходження зимового періоду», – зазначив О.МАЗУРЧАК.

Також він наголосив на ще одному проблемному питанні – збереження зелених насаджень уздовж доріг.

«Особливу увагу слід приділити збереженню зелених насаджень, адже вони часто гинуть через технічну сіль, яка потрапляє у землю після танення снігу. Необхідно у найкоротші терміни вирішити це питання та розглянути всі можливі альтернативні методи», – додав перший заступник голови КМДА.