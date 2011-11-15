Затверджено проект станції “Площа Перемоги”
Коштуватиме майже 14 млн. грн.
Київ. 15 листопада. УНІАН. Влада Києва затвердила проект будівництва станції швидкісного трамваю “Площа Перемоги”, загальна кошторисна вартість якого становить 13 млн. 637,4 тис. грн.
Відповідне розпорядження оприлюднено на офіційному веб-порталі Київської міської державної адміністрації.
Будівництво станції “Площа Перемоги” є восьмою чергою реконструкції лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги в системі легкого рейкового транспорту (ЛРТ).
Згідно з затвердженим проектом, площа забудови становить 372 кв. м. Станція буде двоповерхова. Передбачено будівництво двох платформ довжиною 60 м кожна і загальною площею 4 тис. 440 кв. м. Тривалість будівництва станції – 4 місяці.