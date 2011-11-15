«Київміськбуд» у 2012 р. планує збільшити введення житла

Київ. 15 листопада. УНІАН. АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» планує в 2012 році збільшити обсяги введення в експлуатацію житла в Києві на 5-7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив президент ХК «Київміськбуд» Михайло ГОЛИЦЯ під час здачі першої черги житлового комплексу «Ново-Деміївський» у Києві.

«Ми думаємо, що щороку ми маємо 5-7% додавати. Збільшення цього року - це десь 7%. Десь ще плюс 7% у 2012 році збільшення обсягів. Це по Києву», - сказав він.

Президент компанії відзначив, що за підсумками цього року планується ввести в експлуатацію 48-50 тис. кв. м житла в регіонах (у Севастополі, Житомирі, Полтаві), а в 2012 році холдинг планує вести будівництво житла в Бучі (Київська область), Луганську, Севастополі, Житомирі.

«Цього року ми обов`язково введемо будинки в Севастополі, Житомирі, Полтаві. Наступного року вводитимемо будинки в Бучі, починаємо будівництво в Луганську (там зупинено будівництво)... Точно будуватимемо в Житомирі, почнемо будівництво в Севастополі», - сказав він.

М.ГОЛИЦЯ уточнив, що за підсумками 2011 року компанія планує ввести в експлуатацію 268 тис. кв. м житла в Україні.

«Пускова програма холдингової компанії минулого року була 205 тис. кв. м Я думаю, цього року з регіонами вона буде 268 тис. кв. м», - сказав він.

Крім будівництва житлових будинків у Києві, компанія планує будівництво школи на Осокорках і двох дитячих садків.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входить 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

У 2010 році «Київміськбуд» ввів у експлуатацію 210,5 тис. кв. м житла в Україні, з них 205,1 тис. кв. м – у Києві і 5,4 тис. кв. м – у регіонах (у Севастополі).