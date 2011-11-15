Під житло для киян здадуть 5 нових будинків до кінця року

Київ. 15 листопада. УНІАН. АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» планує до кінця цього року ввести в експлуатацію 5 житлових будинків у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив президент ХК «Київміськбуд» Михайло ГОЛИЦЯ під час здачі першої черги житлового комплексу «Ново-Деміївський» в Києві.

«До кінця року здаватимемо дві секції житлового будинку №4 на Позняках-2, будинок №9 на Позняках, будинок №10 на Позняках, будинок №2 на Позняках, будинок по вул. Алма-Атинській введений в експлуатацію в Дніпровському районі», - сказав він.

Президент компанії сказав, що в житлових будинках №2 і 10 на Позняках і по вул. Алма-Атинській квартири реалізуються за програмою доступного житла 70/30, де 70% вартості квартири фінансує покупець, який перебуває на квартобліку, а 30% - надає державу у вигляді безповоротної субсидії.

Також до кінця цього року компанія, як генеральний підрядник, планує ввести в експлуатацію дитячий садок по вул. Народного ополчення в Києві.

Як повідомляв УНІАН, АТ ХК «Київміськбуд» у другому півріччі цього року планує ввести в експлуатацію близько 236 тис. кв. м житла в Києві.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

У 2010 році «Київміськбуд» увів в експлуатацію 210,5 тис. кв. м житла в Україні, з них 205,1 тис. кв. м – в Києві і 5,4 тис. кв. м – в регіонах (у Севастополі).