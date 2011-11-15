Створено спецгрупу реагування на аварії на тепломережах

Київ. 15 листопада. УНІАН. У Київській міській державній адміністрації створено групу швидкого реагування на аварійні ситуації під час проходження опалювального сезону у столиці, очолив яку заступник начальника Головного управління житлового господарства Володимир БАЖЕНОВ.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це під час апаратної наради повідомив перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

До складу групи швидкого реагування увійшли керівники профільних головних управлінь та інших підрозділів.

“Головна ідея створення такої групи – швидкість ліквідації аварій. За допомогою моніторингу та он-лайн спостереження, ми зможемо оперативно виявляти місця аварійних ділянок та слідкувати за своєчасною роботою аварійних бригад, що дозволить працювати більш ефективно», – зауважив О.МАЗУРЧАК.

Він підкреслив, що відпрацювання цієї схеми дозволить ліквідовувати аварії за вісім – десять годин, а не протягом двох діб, як відбувається сьогодні.

Водночас О.МАЗУРЧАК акцентував увагу голів районних держадміністрацій про їх персональну відповідальність за ліквідацію аварій на своїх територіях.