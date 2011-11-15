Близько 100 теплопунктів столиці реконструюють

Київ. 15 листопада. УНІАН. У столиці визначено переліки з 38 теплопунктів системи централізованого гарячого водопостачання та опалення міста, а також з 57 індивідуальних теплопунктів, які будуть реконструйовані в першу чергу.

Відповідні розпорядження оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади.

Зокрема, заплановано реконструювати по 8 теплопунктів у Святошинському та Оболонському районах, по 5 теплопунктів у Дніпровському і Голосіївському районах, по 4 у Подільському та Шевченківському.

Відповідно до прийнятого рішення, замовником робіт із проектування реконструкції систем опалення міста визначено Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження КМДА. Зазначене управління має визначити проектну організацію із розробки проектно-кошторисної документації, затвердити її у встановленому порядку.

Замовником робіт з реконструкції 57 індивідуальних теплових пунктів визначено комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва». КП «ГВП» має забезпечити виконання робіт із проектування та реконструкції індивідуальних теплових пунктів, обов’язково передбачивши умови щодо надання підрядником гарантій якості виконання робіт, та встановити гарантійні строки експлуатації ІТП. Розпорядженні КМДА передбачено, що все майно цих теплопунктів, після завершення робіт буде зараховано до комунальної власності територіальної громади Києва.