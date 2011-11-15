Триває капремонт Паркового пішохідного моста

Київ. 15 листопада. УНІАН. Ремонт столичного пішохідного мосту триває. Зараз ведуться роботи з піскоструміневого очищення та нанесення антикорозійного покриття на перильну огорожу мосту. Після виконання зазначених робіт передбачене нанесення останнього шару лакофарбового покриття на фасади прогонових будов, після чого їхнє повне відновлення буде завершене.

Про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на замовника робіт КК «Київавтодор».

На цей час уже завершено роботи з ремонту конструкцій прогонових будов, нанесено антикорозійне покриття.

Відремонтовані також конуси кінцевих опор та тіло проміжних опор.

Як повідомляв УНІАН, капітальний ремонт пішохідного мосту до Труханового острова через р. Дніпро було розпочато цього літа відповідно до розпорядження КМДА від

26.06.2009 № 736. Документ передбачає впорядкування оглядових ходів та прогінних споруд, антикорозійний захист металоконструкцій, полагодження опор, залізобетонної плити пішохідної частини із заміною покриття, а також перильної огорожі пішохідної частини. Вартість капітального ремонту — 12,7 млн грн. КК “Київавтодор” планує завершити роботи до кінця року.

Загальна довжина переходу, який сполучить Дніпровську набережну із Трухановим островом, становить майже 440 метрів, ширина — 7 метрів.

Раніше муніципальна газета “Хрещатик” повідомляла, що наступного року заплановано капітальний ремонт Венеціанського мосту, переходу через озеро Коник на Жуковому острові, мосту Метро через Русанівську протоку Дніпра та ще дев’яти пішохідних переправ. Окрім того, КК “Київавтодор” запланувала капітальний ремонт шляхопроводів через лінію швидкісного трамваю на перетині пр-ту 50-річчя Жовтня та вул. Гната Юри, на перетині вулиць Теліги і Фрунзе та на перетині пр-ту Комарова з бульв. Лепсе.

На впорядкування столичних мостів передбачається спрямувати 300 млн грн.