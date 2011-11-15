Київводоканал попереджає про загрозу життю киян

Київ. 15 листопада. УНІАН. Число малих архітектурних форм та об’єктів зовнішньої реклами, встановлених із порушенням нормативних відстаней до інженерних мереж ПАТ “Київводоканал”, постійно зростає, заявляють на підприємстві водного господарства. Станом на 31 жовтня 2011 р. їхня кількість становила 979 об’єктів. З них 728 встановлено на водопровідних, 248 – на каналізаційних мережах та три – на мулопроводах Бортницької станції аерації.

Про це говориться в повідомленні прес-служби ПАТ “Київводоканал”.

Фахівці наголошують, що недотримання нормативних відстаней від фундаменту або стінки розміщених МАФ та ОЗР до інженерних мереж (водоводів, колекторів, мулопроводів), призводить до небезпеки. “Йдеться не лише про затоплення значної території в короткі терміни та забруднення стічними водами навколишнього середовища, а й навіть про загрозу людським життям”, - зазначають в Київводоканалі.

Як пояснюють на підприємстві, розташування МАФ та ОЗР в охоронних зонах трубопроводів заважає працівникам Київводоканалу належним чином обслуговувати об`єкти централізованого питного водопостачання та водовідведення і проводити ремонтні роботи, а ліквідація аварій на пошкоджених водоводах в окремих випадках затримується на три-вісім діб через необхідність демонтажу кіосків, рекламних щитів, незаконно побудованих гаражів тощо. Це призводить до значних втрат води та часу.

Згідно зі статистикою, за десять місяців цього року кількість МАФ та ОЗР в охоронних зонах мереж Київводоканалу збільшилась на 224 об’єкти, а з 2008-го року їх побільшало на 420 одиниць. При цьому раніше демонтаж незаконно встановлених МАФ та ОЗР не відбувався взагалі. Цього ж року за липень-вересень демонтували 65 об’єктів.

У відповідь на звернення до першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра МАЗУРЧАКА, керівництво ПАТ «АК «Київводоканал» отримало обіцянку посприяти вирішенню проблемної ситуації. Це дає змогу розраховувати на зростання темпів демонтажу незаконно встановлених МАФ та ОЗР і відновленню належних умов для обслуговування об`єктів централізованого питного водопостачання та водовідведення.