Спільна колегія ГУ освіти та Міжгалузевої ради профтехосвіти

17 листопада о 15.00 в приміщенні Київського міського будинку учителя (вул. Володимирська, 57) відбудеться спільна колегія Головного управління освіти і науки (КМДА) та Міжгалузевої ради професійно-технічної освіти у м.Києві. Тема колегії: «Результати працевлаштування випускників 2011 навчального року та прийом учнів до закладів професійно-технічної освіти у 2011 році». У роботі колегії братимуть участь, зокрема, заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід Новохатько, заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Борис Жебровський, начальник Головного управління освіти і науки (КМДА) Віра Горюнова, а також члени Міжгалузевої ради професійно-технічної освіти у м. Києві та керівники ПТНЗ, голови трудових колективів, профсоюзних та батьківських колективів.