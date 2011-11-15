Завтра визначать переможців конкурсу інновацій

Київ. 15 листопада. УНІАН. 16 листопада відбудеться фінал Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний прорив 2011. Рік інформаційних технологій».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, фінальний відбір пройде у форматі road-show інноваційних проектів – живої презентації проектів самими розробниками перед потенційними інвесторами та експертним журі. Разом з київськими експертами та інвесторами оцінювати роботи будуть також американські інвестори – через телеміст із Силіконовою долиною (Каліфорнія). Сама ж презентація проектів відбудеться в в приміщенні столично ї мерії (вул. Хрещатик, 36).

Фіналісти представлять проекти у п’яти номінаціях: Краща інноваційна ідея; Перспективний інноваційний проект; Успішний старт інноваційного проекту; Інноваційний потенціал України (2011р.); Найкраща соціальна інновація.

Початок заходу о 9.00.