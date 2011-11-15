У суботу відбудеться «Проф Fest 2011»

Київ. 15 листопада. УНІАН. У суботу, 19 листопада у Києві в Університеті ”КРОК” (вул. Лагерна, 30-32) відбудеться профорієнтаційний фестиваль «Проф Fest 2011» для старшокласників та їх батьків.

Як повідомляє офіційний сайт Державної служби зайнятості України, фестиваль відбудеться у форматі «barcamp» - паралельне проведення різних майстер-класів, серед яких учасник обирає найцікавіший для себе.

У рамках фестивалю для старшокласників буде організовано комплексну профорієнтацію - спілкування з практиками різних професій, консультації з психологами та тестування, тренінги з особистісного розвитку. Окремі консультації проведуть для батьків школярів. Учасникам розкажуть історії успіху від керівників українських компаній, громадських організацій.

Для участі у фестивалі потрібна попередня реєстрація на www.krok.edu.ua.

Організатором проекту виступила студентська проектна група «SPG» Університету «КРОК». Підтримку фестивалю надають: Управління освіти Київської міської державної адміністрації, Управління освіти Київської області, Всеукраїнський благодійний фонд «Дорога майбутнього» та понад 20 компаній.

У фестивалі візьмуть участь Київський міський та Київський обласний центри зайнятості