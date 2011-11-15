Викрито групу шахраїв, які ошукали десятки осіб

Київ. 15 листопада. УНІАН. Працівники столичного УБОЗу викрили групу шахраїв, які ошукали десятки киян.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві, члени злочинної групи створили фонд і пропонували усім охочим громадянам ефективне сприяння в участі у державній програмі молодіжного кредитування зі стовідсотковим отриманням житла на пільгових умовах. При цьому шахраї постійно робили наголос на тісній взаємодії з Кабінетом міністрів, КМДА і Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву.

Підписанти фіктивних документів мали внести певну безготівкову суму і готівкову частину платежу – «за гарантовано позитивне вирішення питання». Шахраї при цьому запевняли, що готівка йшла до Кабміну через КМДА.

У рамках порушеної кримінальної справи в офісі на вулиці Предславінській, 12 було проведено санкціонований обшук, у ході якого вилучено укладені фіктивні угоди з громадянами на підроблених бланках, пакети документів на «отримання житла на пільгових умовах», ксерокопії особистих документів постраждалих. Крім того, оперативникам вдалося знайти блокнот з чорновими записами і даними кандидатів та потерплих, з сумами готівкових внесків.

"Ці записи ретельно вивчає слідство. Проте вже можна стверджувати, що сума збитків далеко перевищить сотню тисяч доларів, а кількість потерпілих сягне кількох десятків, якщо не сотень", - зазначили у столичній міліції, зауваживши, що керівництво столичного УБОЗ просить громадян, які скористалися послугами "фонду", звернутися до управління із заявами за телефонами: 521-66-29 або 102.