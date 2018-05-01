Перша гра на "Олімпійському": яскрава гра на полі та проблеми за його межами

11 листопада національна збірна України з футболу провела свій перш матч на оновленому НСК “Олімпійський”. У гості до українців приїхав фаворит майбутнього Євро-2012 і загалом одна з найсильніших команд світу – збірна Німеччини.

Гра викликала шалений ажіотаж серед шанувальників футболу. Квитки, продаж яких розпочався за місяць до дня матчу, розкупили протягом неповних трьох днів. 70 тисяч спраглих до яскравого спортивного видовища вболівальників стали справжнім випробуванням для всіх служб і працівників відреставрованої арени. Скласти цей залік з першої спроби їм не вдалося. Тисячі вболівальників співали державний гімн України перед самим початком зустрічі не на своїх місцях на трибунах, а стоячи перед металевим парканом стадіону. Причина – більшість входів на стадіон були зачинені, при цьому "маршали" жодним чином не могли пояснити здивованим вболівальникам що відбувається і як вони зрештою можуть потрапити на стадіон. Турнікети працювали лише на центральних воротах, де і зібрався тисячний натовп обурених людей. До початку матчу залишались лічені хвилини, напруга в юрбі зростала, а турнікети працювали вкрай повільно. Минуло ще трохи часу і під вигуки "Ганьба!" на адресу працівників стадіону найгарячіші голови просто зламали один із зачинених входів на стадіон, а інші почали перелазити через металеву загорожу. Журналісти так само дуже довго намагались потрапити на арену через вказаний на розданій їм схемі прохід, однак і там з іншого боку металевих ґрат безпорадні стюарти лише розводили руками. Як результат, цифра 69 тисяч 720 присутніх у цей день на футболі вболівальників, яка висвітлилась згодом на табло, насправді стала можливою лише на 15-20 хвилині матчу. До Євро часу залишається зовсім мало, а матеріалу для засвоєння для наших футбольних адміністраторів ще дуже багато...

На щастя, потім була гра і не помилюсь, якщо скажу, що такий її результат на фоні останніх матчів синьо-жовтих не очікували навіть затяті оптимісти. Мабуть, у той день наша збірна видала один з найкращих своїх матчів. У першому таймі українці наважились бодай частково відмовитись від своєї прагматично-захисної манери і це спрацювало. Напіврезервний Бундестім тричі був шокований результативними атаками українців, натомість у протилежну раму влетів лише один м’яч. Як пояснював на післяматчевій прес-конференції наставник української збірної Олег Блохін, втома і відсутність повноцінного резерву не дозволили господарям поля втримати переможний результат. Натомість у німців у другій половині гри на поле вийшли декілька гравців "основи" і німецька машина запрацювала майже на повну потужність. Два м’ячі у наші ворота, відсутність фарту під час реалізації власних моментів, зокрема, в кінці гри... 3:3 – закономірний і оптимістичний результат гри, що, на відміну від організації навколо футбольних справ, дає непогану перспективу напередодні домашнього чемпіонату Європи.

Україна – Німеччина 3:3 (Ярмоленко, 28, Коноплянка, 36, Назаренко, 45 - Кроос, 38, Рольфес, 65, Мюллер, 77)

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"За такої гри і такий результат... Хоча хтось скаже, що я зовсім знахабнів − незадоволений нічиєю 3:3 з німцями. Це відповідь усім скептикам і недоброзичливцям. За наявності всіх проблем, що в нас були, у нас склався колектив, об`єдналася команда навколо проблем і зіграла гідно", – сказав Олег Блохін на після матчевій прес-конференції.

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Президенту Януковичу хронічно не щастить на футболі. Його появу на стадіоні приязно чи з пієтетом сприймають лише "колєги" по віп-ложі. Тисячі інших вболівальників зустрічають "гаранта" уже традиційно – свистом і невдоволеними вигуками.

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Гайтана як і футболісти викладалась на повну. Втім, її намагання завести публіку змогли оцінити далеко не всі. Тисячі вболівальників у цей момент штурмували залізну огорожу стадіону далеко від футбольного поля

Молодий німецький кіпер Цилер за гру тричі виймав м’яч з сітки власних воріт





Схоже, гра задовольнила усіх. Деякі були просто щасливі

Дмитро Горшков,



Фото УНІАН